'सन ऑफ सरदार 2' को नसीब नहीं हो रहे दर्शक, आखिरी सांसे गिन रही फिल्म
क्या है खबर?
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहल है। यह फिल्म सिनेमाघरों में अपनी आखिरी सांसे गिनती नजर आ रही हैं। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की कमाई घटती जा रही है। अब 'सन ऑफ सरदार 2' की कमाई के 11वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।
कमाई
'सन ऑफ सरदार 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने अपनी रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को 1 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 11 दिन में इस फिल्म ने 43 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपये लगे हैं। फिल्म में नीरू बाजवा, रोशनी वालिया, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।
OTT पर कहां देख पाएंगे फिल्म?
'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान पंजाबी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। उन्हें 'हरजीता' और 'काली जोट्टा' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा है। अजय ने खुद इस फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद 'सन ऑफ सरदार 2' का प्रीमियर जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा।