'सन ऑफ सरदार 2' ने 11वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@ajaydevgn)

'सन ऑफ सरदार 2' को नसीब नहीं हो रहे दर्शक, आखिरी सांसे गिन रही फिल्म

लेखन दीक्षा शर्मा 10:14 am Aug 12, 202510:14 am

क्या है खबर?

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहल है। यह फिल्म सिनेमाघरों में अपनी आखिरी सांसे गिनती नजर आ रही हैं। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की कमाई घटती जा रही है। अब 'सन ऑफ सरदार 2' की कमाई के 11वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।