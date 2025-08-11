'सैयारा' की कमाई जारी (तस्वीर: एक्स/@yrf)

बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा 'सैयारा' का तूफान, 24वें दिन जुटाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 10:09 am Aug 11, 202510:09 am

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'सैयारा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। चौथे सप्ताह में भी इस फिल्म का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन यह कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2', 'अंदाज 2' और 'उदयपुर फाइल्स' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बावजूद भी 'सैयारा' करोड़ों में कमा रही है। आइए जानें 'सैयारा' ने अब तक कितने करोड़ रुपये कमाए।