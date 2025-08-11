बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा 'सैयारा' का तूफान, 24वें दिन जुटाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'सैयारा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। चौथे सप्ताह में भी इस फिल्म का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन यह कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2', 'अंदाज 2' और 'उदयपुर फाइल्स' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बावजूद भी 'सैयारा' करोड़ों में कमा रही है। आइए जानें 'सैयारा' ने अब तक कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'सैयारा' ने अब तक कमाए 318 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे रविवार को 3.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 318 करोड़ रुपये हो गया है। 45 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 523.5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। अभी के लिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस से हिला पाना मुश्किल लग रहा है।
'सैयारा' OTT पर कहां होगी रिलीज?
'सैयारा' के जरिए दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। उधर बतौर लीड हीरोइन अनीत पड्डा की भी यह पहली फिल्म है। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'सैयारा' के निर्देशन की कमान मोहित सूरी ने संभाली है, जिन्होंने 'आशिकी 2' और 'आवारापन' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। यह फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।