'सन ऑफ सरदार 2' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया? यहां देखिए आंकड़े
क्या है खबर?
अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' से निर्माताओं के साथ-साथ दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसके अब तक के प्रदर्शन ने काफी निराश किया है। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो गए हैं और शुरुआत से ही यह दर्शकों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। वीकेंड पर भी फिल्म की कमाई में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। आइए जानें फिल्म ने 10वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'सन ऑफ सरदार 2' ने 10वें दिन कमाए 3.75 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने जहां शनिवार को यानी 9वें दिन 4 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को यह फिल्म सिर्फ 3.75 करोड़ रुपये जुटा पाई। इस तरह 10 दिन में इस फिल्म ने केवल 42 करोड़ रुपये कमाए हैं। 'सन ऑफ सरदार 2' का बजट 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
सन ऑफ सरदार 2
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान पंजाबी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा है। फिल्म में अजय की जोड़ी पहली बार अभिनेत्री मृणाल ठाकुर के साथ बनी है। इस फिल्म में नीरू बाजवा, रोशनी वालिया, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। अजय इस फिल्म के सह-निर्माता भी हैं।