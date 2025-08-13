अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पहला गाना 'डियर कंट्री' हुआ रिलीज, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

निशांची

19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

अनुराग ने लिखा, 'सुनो, देखो, बजाओ, और दिल से बोलो... "हमें अपने प्यारे देश के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए।' 'निशांची' 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसमें ऐश्वर्य और वेदिका समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।