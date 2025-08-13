अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पहला गाना 'डियर कंट्री' हुआ रिलीज, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप फिल्म 'निशांची' लेकर आ रहे हैं, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब निर्माताओं ने 'निशांची' का पहला गाना 'डियर कंट्री' जारी कर दिया है, जिसे विजय लाल यादव ने अपनी आवाज दी है।
19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
अनुराग ने लिखा, 'सुनो, देखो, बजाओ, और दिल से बोलो... "हमें अपने प्यारे देश के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए।' 'निशांची' 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसमें ऐश्वर्य और वेदिका समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।
Suno, dekho, bajao, aur dil se bolo… "We should ready to die ever for our dear country" 📢🎶#DearCountry, song out NOW!— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) August 13, 2025
Full video here: https://t.co/YL6Xj1b94z#Aaishvary #VedikaPinto @_Monikapanwar #KumudMishra @Mdzeeshanayyub @AjayGRai @cinemakasam #SylvesterFonseca… pic.twitter.com/cSyacrIXtt