दिव्या खोसला कुमार की नई फिल्म 'एक चतुर नार' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा 

पोस्टर

12 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

'एक चतुर नार' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। निर्माताओं ने फिल्म के मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'चतुराई की पहली झलक... आगे-आगे देखो होता है क्या। 'एक चतुर नार' होशियारी शुरू 12 सितंबर से सिनेमाघरों में।' बता दें कि उमेश शुक्ला इस फिल्म का निर्माण आशीष वाघ और जीशान अहमद के साथ मिलकर कर रहे हैं।