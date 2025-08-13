दिव्या खोसला कुमार की नई फिल्म 'एक चतुर नार' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा
क्या है खबर?
अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम 'एक चतुर नार' है। इस थ्रिलर फिल्म के लिए दिव्या ने अभिनेता नील नितिन मुकेश से हाथ मिलाया था। 'एक चतुर नार' के निर्देशन की कमान उमेश शुक्ला ने संभाली है, जिन्हें '102 नॉट आउट' और 'OMG' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। निर्माताओं ने फिल्म के 2 मोशन पोस्टर जारी कर दिए हैं, जिसमें दिव्या और नील की झलक दिख रही है।
पोस्टर
12 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'एक चतुर नार' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। निर्माताओं ने फिल्म के मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'चतुराई की पहली झलक... आगे-आगे देखो होता है क्या। 'एक चतुर नार' होशियारी शुरू 12 सितंबर से सिनेमाघरों में।' बता दें कि उमेश शुक्ला इस फिल्म का निर्माण आशीष वाघ और जीशान अहमद के साथ मिलकर कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Chaturai ki pehli jhalak… aage aage dekho hota hai kya 😈#EkChaturNaar— T-Series (@TSeries) August 13, 2025
Hosiyari Suru in cinemas from 12th September#DivyaKhossla @neilnmukesh @chhaya_kadam #SushantSingh @Duggalluk @iyashpalsharma @umeshkshukla @aashishw17 #ZeeshanAhmad #ZakirHussain @heli_daruwala… pic.twitter.com/7Ti8QiFp2g