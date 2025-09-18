हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को बड़ी राहत, SEBI से मिली क्लीन चिट- रिपोर्ट
क्या है खबर?
अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़े मामले में अडाणी समूह को बड़ी राहत मिलने की खबर है। दावा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अडाणी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। यानी इस मामले में अडाणी समूह को SEBI से क्लीन चिट मिल गई है। SEBI ने जांच में समूह को लेकर कोई उल्लंघन नहीं पाया है और इसी वजह से कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया है।
रिपोर्ट
रिपोर्ट में दावा- अडाणी समूह ने कोई गड़बड़ी नहीं की
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, SEBI ने इस मामले की गहन जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों में संभावित गलतबयानी या किसी और नियम का कोई उल्लंघन हुआ है। सभी विवरणों की जांच के बाद SEBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये लेन-देन वैध थे और इन्होंने लिस्टिंग समझौते या किसी विनियमों का उल्लंघन नहीं किया। इसी के साथ SEBI ने बिना कोई कार्रवाई किए मामले को बंद करने का फैसला लिया है।
मामला
क्या है मामला?
अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी, 2023 को अडाणी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसे कई आरोप लगाए गए थे। उद्योगपति गौतम अडाणी पर अपने परिवार के जरिए फर्जी कंपनी चलाने का आरोप भी लगाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी और अडाणी की व्यक्तिगत संपत्ति भी काफी नीचे गिर गई थी।