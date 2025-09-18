हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को SEBI ने क्लीन चिट दे दी है

हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को बड़ी राहत, SEBI से मिली क्लीन चिट- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 06:54 pm Sep 18, 202506:54 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़े मामले में अडाणी समूह को बड़ी राहत मिलने की खबर है। दावा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अडाणी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। यानी इस मामले में अडाणी समूह को SEBI से क्लीन चिट मिल गई है। SEBI ने जांच में समूह को लेकर कोई उल्लंघन नहीं पाया है और इसी वजह से कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया है।