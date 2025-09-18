क्यों गिरता है क्रेडिट स्कोर और इसे स्मार्ट तरीके से कैसे करें ठीक?

क्रेडिट स्कोर आपके भुगतान रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। समय पर बिल या EMI नहीं चुकाने से स्कोर जल्दी गिरता है। क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कई नए लोन के लिए बार-बार आवेदन करना और पुराने अकाउंट्स को बंद करना भी नुकसान पहुंचाता है। ये गलतियां आपके क्रेडिट हिस्ट्री की उम्र घटा देती हैं। ऐसे में बैंक या लोन देने वाली कंपनियां आपको जोखिम वाला ग्राहक मान सकती हैं और नया लोन देने से बच सकती हैं।

#1 भुगतान और खर्च पर नियंत्रण स्कोर सुधारने का पहला तरीका है सभी बिल और EMI समय पर चुकाना। तय तारीख से पहले या नियत समय पर पूरा भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग कुल सीमा के 30 प्रतिशत से कम रखें, क्योंकि ज्यादा उपयोग से जोखिम बढ़ता है। अगर आपकी सीमा 1 लाख है तो 30 हजार रुपये तक खर्च बेहतर माना जाता है। पुराने अकाउंट को चालू रखें और कई कार्डों पर संतुलित खर्च करें, ताकि स्कोर मजबूत रहे।

#2 कम आवेदन और नियमित जांच नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए बार-बार आवेदन न करें, क्योंकि हर बार बैंक 'कड़ी पूछताछ' करता है। बहुत ही कम समय में कई आवेदन आपको क्रेडिट का भूखा दिखाते हैं और स्कोर घटता है। क्रेडिट रिपोर्ट समय-समय पर जांचें, ताकि गलत जानकारी या बकाया की गलत रिपोर्ट तुरंत सुधारी जा सके। रिपोर्ट में गलती मिलने पर विवाद दर्ज कराएं और सही करवाएं, इससे स्कोर धीरे-धीरे वापस बढ़ता है।