GST दरों में बड़े बदलाव से बीमा क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा?

बदलाव GST ढांचे में बदलाव GST परिषद ने मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 दरें रखी हैं। अब सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत की दरें लागू होंगी, जबकि महंगी कारों और तंबाकू जैसे कुछ उत्पादों पर 40 प्रतिशत का विशेष स्लैब प्रस्तावित है। स्वास्थ्य और बीमा पर शून्य कर के अलावा मेडिकल उपकरणों और दवाओं से जुड़ी कुछ वस्तुओं पर GST घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मरीजों और प्रदाताओं पर बोझ घटेगा।

असर बीमा क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में लगभग 15 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। प्रीमियम कम होने से अधिक परिवार बीमा खरीदने के लिए प्रेरित होंगे और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। हालांकि, बीमा कंपनियों को 3-6 प्रतिशत तक असर झेलना पड़ सकता है, क्योंकि नवीनीकरण और प्राइस एडजस्टमेंट में समय लगता है। इसके बावजूद यह फैसला लोगों के लिए योजनाओं को किफायती बनाने वाला साबित होगा।