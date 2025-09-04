GST में 12 और 28 प्रतिशत दर खत्म होने से क्या सस्ता हुआ? देखें पूरी सूची
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए वस्तु और सेवा कर (GST) से 12 और 28 प्रतिशत के दर को खत्म कर दिया है। अब 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की विशेष दर होगी। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जिन वस्तुओं पर पहले 12 और 28 प्रतिशत की दर लगती थी, उनके दाम घट जाएंगे और चीजें सस्ती मिलेंगी। इस दायरे में मक्खन-घी से लेकर टीवी तक आएंगे। आइए, देखें पूरी सूची।
सूची
इन वस्तुओं को 12 से 5 प्रतिशत में लाया गया
खाने-पीने के साथ कई अन्य जरूरत की चीजों पर अब 12 की जगह 5 प्रतिशत की GST दर लगाई जाएगी। इससे मक्खन, घी, चीज, पैकेट वाली नमकीन, भुजिया, मिक्चर, फीडिंग बोटल्स, बच्चों के डायपर्स, सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स, बर्तन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स, ट्रैक्टर्स, बायो पेस्टिसाइड, इरिगेशन सिस्टम, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग सस्ती हो जाएंगे। नक्शे, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल, शार्पनर और नोटबुक्स जैसे शिक्षा के सामान पर कोई GST नहीं लगेगा।
दर
इन चीजों पर अब 18 की जगह 5 प्रतिशत दर
बालों का तेल, शैंपू, मंजन, टॉयलेट साबुन, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम, ट्रैक्टर टायर्स एंड पार्ट्स और थर्मामीटर पर अब 18 की जगह 5 प्रतिशत GST लगेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और यूलिप पर पहले 18 प्रतिशत GST लगती थी, अब इसे शून्य कर दिया गया है। GST की दरें हटाए जाने या कम किए जाने से दामों पर उसके कुल मूल्य के हिसाब से काफी फर्क पड़ेगा।
दर
दिवाली पर जमकर खरीदारी, 28 से 18 प्रतिशत पर आई ये वस्तुएं
इलेक्ट्रॉनिक और वाहनों से GST को 28 प्रतिशत से हटाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे दिवाली पर इसका बाजार चढ़ने की संभावना बन गई है। इसमें पेट्रोल-पेट्रोल कार हाइब्रिड, LPG, CNG कार (1200cc, 4000mm से ज्यादा नहीं), डीजल-डीजल हाइब्रिड कार (1500cc और 4000mm से ज्यादा नहीं), बाइक (350cc और इसके नीचे), ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन, AC, टीवी (32 इंच से ऊपर), LED और LCD, मॉनिटर और प्रोजेक्ट्स, डिश वॉशिग मशीन सस्ते होंगे।
खानपान
दूध और पनीर भी सस्ता
पैक्ड पनीर, छेने पर पहले 5 प्रतिशत GST थी, जो अब शून्य कर दी गई है। दूध (टैट्रा पैक), रोटी-चपाती-खाखरा, पिज्जा ब्रेड से GST हटा दिया गया है। बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर, अचार, फलों व सब्ज़ियों के जूस, डब्बाबंद नारियल पानी, रिफाइंड शुगर, बेकिंग पाउडर, डिब्बाबंद मांस, मछली, मक्खन, घी, चीज, नमकीन, भुजिया, मिक्चर पर GST 5 प्रतिशत किया गया है। चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जैम, कॉर्न फ्लेक्स, कॉफी, रेडीमेड सूप पर GST 18 से 5 प्रतिशत किया गया।
ट्विटर पोस्ट
वस्तुओं की सूची
See the list of new GST on food sector goods. No GST on Roti/Paratha. #GSTReforms #GST #GSTCouncilMeeting #gstcouncilmeet #food GST on Food. pic.twitter.com/puwVtNTckv— Shiv Chaudhary (@shivchaudhary0) September 3, 2025