भारत-अमेरिका के बीच अगले 21 दिनों में हो सकती है व्यापार वार्ता- रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ऐसा समाधान चाहता है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं, इसलिए टकराव से बचने की जरूरत है। भारत यह भी मानता है कि ट्रंप का यह निर्णय सिर्फ रूसी तेल खरीदने के कारण नहीं हो सकता। देश उम्मीद कर रहा है कि बातचीत के जरिए किसी न किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है।

रुख

भारत का रुख साफ

भारत का कहना है कि वह तेल खरीदते समय सबसे बेहतर दाम को प्राथमिकता देता है। भारत ने अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाई है और पिछले 6 महीनों में इसमें लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह दिखाता है कि भारत केवल रूस पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनियाभर से खरीद कर रहा है। इस रुख के जरिए भारत ने अमेरिका को संकेत दिया है कि वह खुले बाजार के सिद्धांतों पर काम करता है।