मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को लिखा पत्र, जानें क्या कुछ कहा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज (7 अगस्त) शेयरधारकों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बताया कि कंपनी अब केवल पारंपरिक कारोबार नहीं रह गई है, बल्कि वह भविष्य की एक डीप-टेक कंपनी बनने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि रिलायंस अब भारत के 1.45 अरब लोगों के लिए अवसर और प्रगति का स्रोत है और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पत्र अंबानी ने क्या कहा? अंबानी ने बताया कि डिजिटल क्रांति, तकनीकी बदलाव और वैश्विक परिस्थितियां कंपनियों के लिए चुनौती नहीं बल्कि नया मौका हैं। रिलायंस ने इन सभी को अपनाकर अपने हर व्यवसाय में नई तकनीक को जोड़ा है, चाहे वो ऊर्जा हो या मनोरंजन, रिटेल हो या डिजिटल सेवाएं। कंपनी के 1,000 से ज्यादा वैज्ञानिक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य को दिशा देंगे।

प्रदर्शन विकास के 4 नए इंजन और मजबूत प्रदर्शन अंबानी ने बताया कि रिलायंस ने 4 नए विकास इंजन बनाए हैं, जिसमें खुदरा, डिजिटल सेवाएं, मीडिया और नई ऊर्जा। कंपनी ने वित्त वर्ष में 10.71 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 81,309 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। जियो अब 48.8 करोड़ यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाटा नेटवर्क बन गया है और रिटेल कारोबार 19,000 से ज्यादा स्टोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। तेल, गैस और O2C कारोबार भी मजबूत स्थिति में हैं।