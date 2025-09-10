ED ने अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया, जानिए मामला

धोखाधड़ी

CBI ने अगस्त में दर्ज किया था मामला

इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, CBI ने RCOM, उसके निदेशक अनिल, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अगस्त में मामला दर्ज किया था। तब जांच एजेंसी ने अनिल के मुंबई स्थित आवास और RCOM के कॉरपोरेट कार्यालयों की तलाशी ली थी। CBI की प्राथमिकी SBI मुंबई शाखा के उपमहाप्रबंधक ज्योति कुमार की शिकायत पर आधारित थी। उनका आरोप था कि अक्टूबर, 2020 को फोरेंसिक ऑडिट में ऋण उपयोग में अनियमितताएं मिली थीं।