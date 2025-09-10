शेयर बाजार में सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा ऊपर (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार में सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा ऊपर, क्या है आज तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:23 pm Sep 10, 202501:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (10 सितंबर) भी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 370 अंकों से ऊपर चढ़ गया और निफ्टी भी 25,000 के पार पहुंच गया। दोपहर तक सेंसेक्स 81,474 और निफ्टी 24,994 पर कारोबार कर रहे थे। 2,300 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही, जबकि लगभग 1,200 शेयरों में गिरावट देखी गई। इस हफ्ते बाजार का रुख सकारात्मक है और अधिकांश शेयरों में तेजी दर्ज हुई।