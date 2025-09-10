शेयर बाजार में सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा ऊपर, क्या है आज तेजी की वजह?

शेयर बाजार में सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा ऊपर, क्या है आज तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (10 सितंबर) भी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 370 अंकों से ऊपर चढ़ गया और निफ्टी भी 25,000 के पार पहुंच गया। दोपहर तक सेंसेक्स 81,474 और निफ्टी 24,994 पर कारोबार कर रहे थे। 2,300 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही, जबकि लगभग 1,200 शेयरों में गिरावट देखी गई। इस हफ्ते बाजार का रुख सकारात्मक है और अधिकांश शेयरों में तेजी दर्ज हुई।
उम्मीदें
भारत-अमेरिका वार्ता से उम्मीदें
बाजार की तेजी की एक बड़ी वजह भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर उम्मीदें हैं। निवेशकों को भरोसा है कि इन वार्ताओं में प्रगति से भारतीय बाजारों को लाभ होगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक से पहले ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने भी बाजार को मजबूत किया है। इन संकेतों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और व्यापक स्तर पर खरीदारी में तेजी देखने को मिल रही है।
मजबूती
IT और बैंक शेयरों की मजबूती
आज बाजार में तेजी में सबसे बड़ा योगदान IT और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयरों का रहा। इंफोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और HCL टेक जैसे बड़े शेयरों में बढ़त से निफ्टी IT सूचकांक ऊपर चढ़ा। इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत सरकारी बैंकों के शेयरों में बढ़त ने बाजार को मजबूती दी। इन क्षेत्रों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी को लगातार सहारा मिलता रहा।
दबाव
ऑटो सेक्टर में दबाव
इस बढ़त के बीच ऑटो सेक्टर कमजोर रहा। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर मोटर्स जैसे शेयरों में गिरावट देखी गई। लगातार मुनाफावसूली और निवेशकों की सतर्कता से ऑटो इंडेक्स पर दबाव बना और इन कंपनियों के शेयर एक प्रतिशत तक नीचे गए। इसके बावजूद, बाजार का समग्र रुख सकारात्मक बना रहा और निफ्टी 25,000 के पार टिके रहने में सफल रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ।