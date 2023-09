ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले सबसे अमीर कारोबारियों में हैं अरविंद टीकू, जानिए इनकी संपत्ति

बिज़नेस

ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले सबसे अमीर कारोबारियों में हैं अरविंद टीकू, जानिए इनकी संपत्ति

लेखन बिश्वजीत कुमार September 05, 2023 | 05:44 pm 1 मिनट में पढ़ें

अरविंद टीकू का जन्म कश्मीर में हुआ था

AT कैपिटल ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष अरविंद टीकू ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले सभी अमीर भारतीय व्यवसायी हैं। अरविंद का जन्म 1970 में कश्मीर में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में रूस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत छोड़ दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने AT कैपिटल ग्रुप की स्थापना एक प्रगतिशील निवेश कंपनी के रूप में की।

अरविंद टीकू का करियर

अरविंद के पास कमोडिटी ट्रेडिंग, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट, निजी क्रेडिट और सार्वजनिक बाजारों में AT होल्डिंग्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय बनाने और निर्माण करने का व्यापक अनुभव है। उनके पास प्राइम US REIT और IREIT ग्लोबल में भी हिस्सेदारी है। ये दोनों सिंगापुर की कंपनी हैं और अमेरिका और यूरोप में काम करती हैं। बता दें, AT कैपिटल ग्रुप का मुख्यालय भी सिंगापुर में ही है।

अरविंद टीकू की संपत्ति

उनके पास ऑस्ट्रेलियाई जूडो बैंक में भी हिस्सेदारी है, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को ऋण देता है। उन्होंने AT कैपिटल चैरिटेबल फाउंडेश की भी स्थापना की है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। AT ग्रुप के भारत, सिंगापुर, दुबई और नीदरलैंड के कार्यालयों में 400 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार, अरविंद की अनुमानित कुल संपत्ति 19,100 करोड़ रुपये से भी अधिक है। उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है।

इस खबर को शेयर करें