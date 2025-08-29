इजरायल के हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत (तस्वीर: एक्स/@Terror_Alarm)

इजरायल के हमले में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत

लेखन गजेंद्र 05:13 pm Aug 29, 202505:13 pm

क्या है खबर?

यमन में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हो गई है। अहमद शुक्रवार को राजधानी सना में इजरायली हवाई हमलों में मारे गए हैं। यमनी मीडिया के मुताबिक,﻿ हमले के समय हूती प्रधानमंत्री अहमद एक अपार्टमेंट में थे। हमले में समूह के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी सहित कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। अभी इजरायल ने अहमद और अन्य शीर्ष अधिकारियों की मौत की पुष्टि नहीं की है।