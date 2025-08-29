इजरायल के हमले में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत
क्या है खबर?
यमन में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हो गई है। अहमद शुक्रवार को राजधानी सना में इजरायली हवाई हमलों में मारे गए हैं। यमनी मीडिया के मुताबिक, हमले के समय हूती प्रधानमंत्री अहमद एक अपार्टमेंट में थे। हमले में समूह के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी सहित कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। अभी इजरायल ने अहमद और अन्य शीर्ष अधिकारियों की मौत की पुष्टि नहीं की है।
हमला
सना में इजरायल की एक हफ्ते में दूसरी कार्रवाई
इजरायली सेना ने एक हफ्ते में दूसरी बार यमन को निशाना बनाया है। इससे पहले गुरुवार को सना के पास एक हूती सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला किया गया था। इससे पहले इजरायली वायु सेना ने दिन में 2 ड्रोनों को रोकने में सफलता पाई थी। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के मुताबिक, मिशन को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और अन्य शीर्ष कमांडरों के साथ रेड लाइन संचार प्रणाली में मंजूरी मिली।
युद्ध
2014 से गृह युद्ध झेल रहा है यमन
यमन 2014 से गृह युद्ध की चपेट में है। देश में ईरान समर्थित हूतियों का नियंत्रण है, जो राजधानी सना पर कब्जा किए हुए हैं। यमन देश उत्तर में हूती और दक्षिण में राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच बंटा हुआ है। हूती क्षेत्रीय इजरायल विरोधी गुट का हिस्सा हैं, जिसमें हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे संगठन शामिल हैं। इजरायल इनको दोनों आतंकी संगठनों की मदद के लिए निशाने पर लेता है।