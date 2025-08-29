अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सड़क पर 'तलवार' चला रहे सिख को गोली मारी, मौत
क्या है खबर?
अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स में एक सिख व्यक्ति को गोली मारने की खबर सामने आई है। व्यक्ति सड़क पर गतका कर रहा था। पीड़ित व्यक्ति 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह है, जो हाथ में कुल्हाड़ी या तलवार जैसा हथियार लेकर सड़क पर गतका (सिख का पारंपरिक मार्शल आर्ट) करते दिख रहा था। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही उन्होंने पहले सिंह को चेतावनी दी, उसके बाद उसे गोली मार दी। सिंह की मौत हो गई है।
घटना
पुलिस ने हमले की कोशिश का आरोप लगाया
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें व्यक्ति सड़क पर वाहनों के सामने गतका करता दिख रहा है और राहगीरों को डराता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही व्यक्ति को हथियार फेंककर आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन व्यक्ति उनमें से एक की तरह बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने उसे गोली मारकर ढेर कर दिया।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
LAPD released footage of shooting of Gurpreet Singh, where he seems to be performing gatka (traditional Sikh art form) in the middle of a road.— Journalist V (@OnTheNewsBeat) August 29, 2025
He was shot dead after he refused to comply and tried to attack the cops pic.twitter.com/xQ3sK9v7TM