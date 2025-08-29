अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सिख व्यक्ति को गतका खेलने पर गोली मारी गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सड़क पर 'तलवार' चला रहे सिख को गोली मारी, मौत

लेखन गजेंद्र 01:20 pm Aug 29, 202501:20 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स में एक सिख व्यक्ति को गोली मारने की खबर सामने आई है। व्यक्ति सड़क पर गतका कर रहा था। पीड़ित व्यक्ति 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह है, जो हाथ में कुल्हाड़ी या तलवार जैसा हथियार लेकर सड़क पर गतका (सिख का पारंपरिक मार्शल आर्ट) करते दिख रहा था। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही उन्होंने पहले सिंह को चेतावनी दी, उसके बाद उसे गोली मार दी। सिंह की मौत हो गई है।