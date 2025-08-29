LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सड़क पर 'तलवार' चला रहे सिख को गोली मारी, मौत
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सड़क पर 'तलवार' चला रहे सिख को गोली मारी, मौत
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सिख व्यक्ति को गतका खेलने पर गोली मारी गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सड़क पर 'तलवार' चला रहे सिख को गोली मारी, मौत

लेखन गजेंद्र
Aug 29, 2025
01:20 pm
क्या है खबर?

अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स में एक सिख व्यक्ति को गोली मारने की खबर सामने आई है। व्यक्ति सड़क पर गतका कर रहा था। पीड़ित व्यक्ति 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह है, जो हाथ में कुल्हाड़ी या तलवार जैसा हथियार लेकर सड़क पर गतका (सिख का पारंपरिक मार्शल आर्ट) करते दिख रहा था। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही उन्होंने पहले सिंह को चेतावनी दी, उसके बाद उसे गोली मार दी। सिंह की मौत हो गई है।

घटना

पुलिस ने हमले की कोशिश का आरोप लगाया

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें व्यक्ति सड़क पर वाहनों के सामने गतका करता दिख रहा है और राहगीरों को डराता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही व्यक्ति को हथियार फेंककर आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन व्यक्ति उनमें से एक की तरह बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने उसे गोली मारकर ढेर कर दिया।

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो