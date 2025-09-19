डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने 3 महीने बाद फोन पर की बातचीत, क्या चर्चा हुई?
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बात की है। जून के बाद ये पहली बार है, जब दोनों नेताओं ने चर्चा की है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच अमेरिका में चीन के स्वामित्व वाले टिक-टॉक को चालू रखने के लिए एक समझौते के विवरण पर चर्चा हुई है। बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
रिपोर्ट
किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, "दोनों पक्ष इन सब पर समझौतों के बहुत करीब थे। मेरे चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और ऐसा लगता है कि उन्होंने टिक-टॉक को मंजूरी दे दी है।" हालांकि, दोनों ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस बातचीत को दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की बैठक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
विवाद
टिक-टॉक को लेकर क्या है विवाद?
टिक-टॉक को लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। ट्रंप का कहना है कि टिक-टॉक को या तो किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा या डेटा सुरक्षा से जुड़े अमेरिकी नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर ऐप को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि, बाद में ट्रंप ने कहा कि टिक-टॉक ने चुनाव में युवा मतदाताओं का समर्थन दिलाने में मदद की। यही वजह है कि अब समझौते की कोशिश हो रही है।