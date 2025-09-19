डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर चर्चा हुई है (फाइल तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने 3 महीने बाद फोन पर की बातचीत, क्या चर्चा हुई?

लेखन आबिद खान 06:46 pm Sep 19, 202506:46 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बात की है। जून के बाद ये पहली बार है, जब दोनों नेताओं ने चर्चा की है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच अमेरिका में चीन के स्वामित्व वाले टिक-टॉक को चालू रखने के लिए एक समझौते के विवरण पर चर्चा हुई है। बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है।