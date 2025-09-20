आतंकी संगठन PoK को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में बना रहे ठिकाने, क्या है वजह?

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन अपने ठिकानों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ( PoK ) से हटाकर पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं। इसे भारत द्वारा चलाए गए ' ऑपरेशन सिंदूर ' में हुए नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। तब भारत ने PoK में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकियों ने नुकसान को स्वीकार भी किया है।

वजह क्या है वजह? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, JeM और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठन अपने ठिकानों को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा गया है कि ये संगठन PoK में अपने ठिकानों को असुरक्षित मानते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा अपनी भौगोलिक स्थिति, अफगान सीमा से निकटता और अफगान युद्ध के समय से ही आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों के कारण ज्यादा पसंदीदा जगह है।

भर्ती आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में चलाया था भर्ती अभियान रिपोर्ट में कहा गया है कि JeM ने 14 सितंबर को एशिया कप के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह में एक बड़ा सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया था। इस भर्ती का आयोजन JeM और जमात-उद-दावा ने संयुक्त रूप से किया था, जिसे 'देवबंदी धार्मिक सभा' नाम दिया गया था। इसमें JeM के खैबर पख्तूनख्वा के मुखिया मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ ​​अबू मोहम्मद ने भी एक सभा को संबोधित किया था।

सहयोग नए आतंकी ठिकाने बसाने में पाकिस्तानी सरकार कर रही मदद भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए एक डोजियर में कहा गया है कि आतंकी संगठनों का यह स्थानांतरण पाकिस्तान सरकार की जानकारी और समर्थन से हो रहा है। सूत्रों ने बताया है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इन इलाकों में हाल ही में JeM ने कुछ सभाएं आयोजित की थीं, जिसमें पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की थी।