क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी अरब? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दिया जवाब

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गत 17 सितंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और वह उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इस बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि भारत के पाकिस्तान पर हमला करने की सूरत में सऊदी अरब किसका साथ देगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को इसका सीधा जवाब दिया है।

बयान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने क्या कहा? पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी पर जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान का साथ देगा? इस पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि, हमने किसी देश का नाम नहीं लिया है कि कौन सा मुल्क आक्रामक होगा तो हम जवाब देंगे।" उन्होंने समझौते की NATO समझौते के अनुच्छेद-5 के साथ तुलना की, जिसमें सामूहिक रक्षा का उल्लेख है।

दावा हमला होने पर हम मिलकर बचाव करेंगे- आसिफ आसिफ ने कहा, "सऊदी अरब के साथ समझौता आक्रामक नहीं, बल्कि रक्षात्मक है। अगर कोई आक्रमण होता है, चाहे वह सऊदी अरब के खिलाफ हो या पाकिस्तान के, हम मिलकर उसका बचाव करेंगे। इस समझौते में दूसरे अरब देश भी शामिल हो सकते हैं।" उन्होंने कहा, "इस समझौते का इस्तेमाल किसी भी आक्रामकता के लिए करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्षों को धमकी दी जाती है, तो जाहिर है कि यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।"