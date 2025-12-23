होम इंश्योरेंस में कवर नहीं होते ये मामले, ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा नुकसान
क्या है खबर?
अपने घर का सपना पूरा करने के लिए लोग जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। पैसों की कमी आने पर होम लोन भी लेते हैं। ऐसे में वो इसे हर तरह के जोखिम से भी बचाना चाहते हैं। इसके लिए होम इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि किसी तरह का नुकसान होने पर भरपाई की जा सके। बीमा लेते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि इसमें क्या-क्या कवर होगा। आइए जानते हैं वो चीजें जो इसमें कवर नहीं होती है।
होम इंश्योरेंस
क्या होता है इसमें कवर?
होम लोन लेते समय घर का इंश्योरेंस अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा आप स्वयं भी बीमा करा सकते हैं। इसमें कई चीजें कवर होती हैं। बाढ़, तूफान या फिर आग से घर में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। बीमा करवाते वक्त नियम और शर्तों को ठीक से देखना चाहिए, जिसमें लिखा होता है कि आपको किन मामलों में कवरेज मिलेगा और किन में नहीं। इसलिए, बीमा खरीदने से पहले इसे सावधानी से पढ़ें।
नुकसान
इन स्थितियों में नहीं मिलेगा फायदा
अगर आपने घर का बीमा करा लिया और फिर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने लगते हैं तो वह कमर्शियल प्रोपर्टी हो जाएगी। इस स्थिति में आपको उस पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई सरकारी प्राणिकरण या निगम घर ध्वस्त करने का आदेश देती है तो भी होम इंश्योरेंस आपके किसी काम नहीं आएगा। निर्माण में खराबी के चलते किसी तरह का नुकसान होता है, तब भी बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है।