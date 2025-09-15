एशिया कप 2025: भारत-पाकिस्तान मैच पर PCB की बड़ी मांग, रेफरी को तुरंत हटाने को कहा 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत-पाकिस्तान मैच के लिए नियुक्त मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप 2025 के शेष मुकाबलों से तुरंत हटाने की मांग की है। बता दें कि नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यह कदम उस आरोप के बाद उठाया कि पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय दोनों कप्तानों से पारंपरिक रूप से हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान नकवी ने क्या कहा? सोमवार को PCB ने मामले को और गंभीर रूप से उठाया। नकवी ने एक्स पर लिखा, "PCB ने ICC से शिकायत की है कि मैच रेफरी ने आचार संहिता और MCC के क्रिकेट की भावना से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। PCB ने रेफरी को एशिया कप से तुरंत हटाने की मांग की है।" अब तक ICC ने ये साफ नहीं किया है कि रेफरी ने दोनों कप्तानों से हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था या नहीं।

मामला क्या था पूरा मामला? भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से न तो मैच की शुरुआत में और न ही अंत में हाथ मिलाया। टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान आघा सलमान से हाथ नहीं मिलाया था। टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्यकुमार और सलमान ने हाथ नहीं मिलाया था। इस घटना से पाकिस्तानी खिलाड़ी नाराज हो गए और सलमान ने नाराजगी जताते हुए मैच के बाद की प्रस्तुति समारोह का बहिष्कार किया।

आरोप नकवी ने दूसरी बार लगाया आरोप एशिया कप ACC का टूर्नामेंट है, लेकिन मैच अधिकारियों की नियुक्ति ICC द्वारा की जाती है। ऐसे में किसी रेफरी को हटाने और नया नियुक्त करने के लिए ICC का हस्तक्षेप जरूरी होगा। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है। भारत-पाकिस्तान मैच के बाद नक़वी का यह दूसरा बयान है। हार के बाद उन्होंने भारत पर राजनीति घसीटने और खेल भावना की कमी का आरोप लगाया था। वहीं, सूर्यकुमार ने कहा, "जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं।"

नियम क्या कहता है नियम? पाकिस्तान का विरोध मूल रूप से भारत द्वारा ICC के उस क्रिकेट भावना नियम की अवहेलना को लेकर है, जिसके तहत टीमों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैच के बाद विपक्षी खिलाड़ियों को बधाई दें। आचार संहिता के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य हिस्सा है। आर्टिकल-2 में आचार संहिता अपराधों का जिक्र है। खेलने की शर्तों की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से क्रिकेट की भावना की परिभाषा दी गई है, जिसका पालन हर टीम को करना होता है।