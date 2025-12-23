जेफरी एपस्टीन के निजी जेट में डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार यात्रा की थी (फाइल तस्वीर)

ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से 8 बार उड़ान भरी थी, नए दस्तावेजों में खुलासा

लेखन गजेंद्र 07:18 pm Dec 23, 202507:18 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच से संबंधित दस्तावेजों का एक नया बैच जारी किया, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जारी 30,000 नई फाइल में एपस्टीन के निजी जेट के उड़ान के रिकॉर्ड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि ट्रंप ने एपस्टीन की निजी जेट से 8 बार उड़ान भरी थी। हालांकि, अधिकारियों ने राष्ट्रपति पर किसी भी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है।