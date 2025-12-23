ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से 8 बार उड़ान भरी थी, नए दस्तावेजों में खुलासा
क्या है खबर?
अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच से संबंधित दस्तावेजों का एक नया बैच जारी किया, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जारी 30,000 नई फाइल में एपस्टीन के निजी जेट के उड़ान के रिकॉर्ड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि ट्रंप ने एपस्टीन की निजी जेट से 8 बार उड़ान भरी थी। हालांकि, अधिकारियों ने राष्ट्रपति पर किसी भी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है।
जांच
दस्तावेज में क्या लिखा है?
एपस्टीन दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल में कहा गया है कि "डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से पहले की रिपोर्टों की तुलना में कहीं अधिक बार यात्रा की थी।" 7 जनवरी, 2020 को जारी ईमेल "RE: Epstein flight records" विषय वाली ईमेल श्रृंखला का हिस्सा है। ईमेल के मुताबिक, ट्रंप 1993 से 1996 के बीच 8 उड़ानों में यात्री थे, जिनमें घिसलेन मैक्सवेल के साथ 4 उड़ानें भी शामिल हैं।
ट्रंप ने अपने परिवार के साथ भी यात्रा की
ईमेल में बताया गया है कि ट्रंप ने कभी-कभी मार्ला मैपल्स, अपनी बेटी टिफनी और अपने बेटे एरिक के साथ भी यात्रा की थी। इसमें आगे कहा गया है कि 1993 की एक उड़ान में केवल ट्रंप और एपस्टीन के नाम दर्ज थे, और दूसरी उड़ान में, यात्रियों में केवल एपस्टीन, ट्रंप और 20 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति है। ईमेल में उल्लेख है कि 2 अन्य उड़ानों में 2 महिला यात्री थीं जो मैक्सवेल मामले में संभावित गवाह हो सकती थीं।