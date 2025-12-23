फोन में किसी तरह के नुकसान होने पर बीमा से भरपाई की जाती है

क्यों जरूरी होता है मोबाइल इंश्योरेंस? जानिए क्या हैं इसके फायदे

क्या है खबर?

वर्तमान में स्मार्टफोन काफी महंगे आ रहे हैं। इनमें से कुछ को खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। कई तो मासिक किस्तों पर खरीदते हैं। ऐसे में इस मोबाइल का आप खास ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी आपको फोन में किसी तरह के नुकसान का डर लगा रहता है। आप इस चिंता को दूर करने के लिए अब मोबाइल इंश्योरेंस ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों लेना चाहिए यह बीमा और इसके क्या फायदे हैं।