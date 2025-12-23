क्यों जरूरी होता है मोबाइल इंश्योरेंस? जानिए क्या हैं इसके फायदे
क्या है खबर?
वर्तमान में स्मार्टफोन काफी महंगे आ रहे हैं। इनमें से कुछ को खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। कई तो मासिक किस्तों पर खरीदते हैं। ऐसे में इस मोबाइल का आप खास ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी आपको फोन में किसी तरह के नुकसान का डर लगा रहता है। आप इस चिंता को दूर करने के लिए अब मोबाइल इंश्योरेंस ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों लेना चाहिए यह बीमा और इसके क्या फायदे हैं।
कवर
क्या होता है यह बीमा?
मोबाइल इंश्योरेंस एक तरह का बीमा है, जिसे फोन के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में फोन के डैमेज और खो जाने या चोरी हो जाने जैसे चीजों को कवर किया जाता है। आप इस बीमा को मोबाइल डिवाइस के स्टोर या किसी बीमा कंपनी के वेबसाइट और ऐप्स से खरीद सकते हैं। हालांकि, मोबाइल इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन, अगर आप यह बीमा लेते हैं तो यह वित्तीय रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा।
फायदा
ये हैं इस इंश्योरेंस के फायदे
जब फोन चोरी होता है तो डाटा के खो जाने के साथ ही वित्तीय बोझ भी बढ़ जाता है। वारंटी पीरियड में होने पर भी कोई मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे समय यह बीमा बहुत काम आता है। दुर्घटना या फिर किसी वजह से फोन टूट जाए तो इसको रिपेयर करना काफी महंगा पड़ता है। इस बीमा से इसकी मरम्मत कराना आसान हो जाता है। यह पानी, नमी और आर्द्रता की वजह से होने वाली खराबी को भी कवर करता है।