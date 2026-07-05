खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान को क्यों हैं 3,000 मौतों की आशंका?

कब्र

हजारों लोगों के लिए कब्रें खोदी गईं

रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान नगर पालिका ने मृतकों और लापता लोगों के लिए पहले ही एक विशेष इकाई का गठन कर लिया है और शहर के बेहेश्ट-ए जहरा कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें तैयार की हैं। एक कर्मचारी ने कहा, "तैयार की गई कब्रें वास्तव में मौजूद हैं। जिम्मेदार लोगों को बताया गया था कि 3,000 तक की मौतों को संभाला जा सकता है। इतनी बड़ी भीड़ और भीषण गर्मी में, कोई नहीं जानता कि क्या होगा।"