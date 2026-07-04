भारत ने UAPA के तहत पाकिस्तान में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी

संबंध

इन आतंकी संगठनों से है जाकिर का संबंध

सरकार का कहना है कि जाकिर LeT, अल-कायदा और ISIS से जुड़े मॉड्यूल से संबंध रखता है। उस पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भर्ती करने, हथियारों का प्रशिक्षण दिलवाने और आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने का आरोप है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार का मानना है कि संबंधित व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है। इसी आधार पर UAPA की धारा 35 के तहत उसका नाम सूची में शामिल किया है। इससे इन सभी पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा।