केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी दान में गड़बड़ी का कथित मामला सामने आया है

राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ-बद्रीनाथ में दान में गड़बड़ी के आरोप, जांच शुरू

लेखन आबिद खान 11:54 am Jul 04, 202611:54 am

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है कि एक और प्रतिष्ठित मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। अब बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में भी चढ़ावे और दान में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विवाद बढ़ने पर बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने चढ़ावे को लेकर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया गया है।