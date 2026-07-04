YRF स्पाई यूनिवर्स को झटका, ऋतिक के कैमियो के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बेअसर रही 'अल्फा'

प्रदर्शन

YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर ओपनर

कई बार टलने के बाद आखिरकार एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में आई। हालांकि, रिलीज के साथ ही फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसका सीधा असर इसकी कमाई पर दिखा और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत बेहद धीमी रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद निराशाजनक आंकड़े दर्ज किए। इस ठंडी शुरुआत के साथ ही 'अल्फा' अब YRF के स्पाई यूनिवर्स के इतिहास की सबसे कम कमाई करने वाली ओपनर बन गई है।