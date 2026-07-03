खामेनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोग जुटेंगे, 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात; कौन-कौन शामिल होगा?

लोग

6 जुलाई को पूरे ईरान में सार्वजनिक अवकाश

ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादेह ने कहा कि अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, यह संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कार्यक्रम बन सकता है। आयोजन को देखते हुए 4 और 5 जुलाई को तेहरान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, 6 जुलाई को पूरे देश में छुट्टी रहेगी।