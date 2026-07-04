आगरा: महिला ने पति की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाया, ऊपर से टाइल्स लगवाई
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के आगरा से हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया। किसी को पता न चले इसके लिए बाथरूम में टाइल्स लगवा दी। करीब डेढ़ महीने तक महिला लोगों को बोलती रही कि उसका पति गुम हो गया है। बीते दिन महिला ने अपने जेठ को सारी कहानी बताई, जिससे मामले का खुलासा हुआ।
घटना
18 मई से लापता थे सुरेंद्र
यह मामला उत्तर प्रदेश के सिकंदरा इलाके का है। आरोपी महिला का नाम रूबी है। उसकी शादी 2010 में राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा से हुई थी। दोनों की 2 बेटियां है। घर में सुरेंद्र के अलावा पत्नी रूबी, मां कमला और दोनों बेटियां रहती थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेंद्र 18 मई से लापता थे। इसकी शिकायत आरोपी रूबी ने ही 26 मई को थाने में की थी।
पुलिस
कैसे हुआ खुलासा?
दैनिक भास्कर से सुरेंद्र के भाई अनिल ने कहा, "18 मई को रूबी ने मुझसे कहा कि घर पर पुलिस दबिश दे रही है इसलिए मां-बच्चियों को ले जाओ। मैं 27 जून को मां को फिर सुरेंद्र के घर से ले आया। उनका बैंक स्टेटमेंट चेक किया, क्योंकि खाते में पेंशन आती थी, जो रूबी खर्च करती थी। 3 जुलाई को रूबी ने मुझे घर बुलाया। मैंने पूछा कि सुरेंद्र कहां है? उसने बताया कि बाथरूम में दफना दिया।"
झगड़ा
शराब को लेकर पति-पत्नी में होता था विवाद
अनिल ने बताया कि सुरेंद्र कुछ कामकाज नहीं करता था और शराब पीता था। इसे लेकर उसका रूबी से झगड़ा होता रहता था। खबरों के मुताबिक, परिवार घरेलू खर्चों के लिए सुरेंद्र की मां की पेंशन पर निर्भर था। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर रूबी ने पुलिस को बताया कि वह बार-बार घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। उसने दावा किया कि 26 मई को सुरेंद्र ने उससे मारपीट की थी, जिसके बाद उसने हत्या की योजना बनाई।
शव
पुलिस ने शव बरामद किया
अनिल के जानकारी देने पर पुलिस ने बाथरूम में खुदाई कर कंकाल के अवशेष बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि ये सुरेंद्र के हैं। इसके बाद रूबी को हिरासत में ले लिया गया है। DCP सिटी सय्यद अली अब्बास ने कहा, "महिला द्वारा हत्या कर शव को बाथरूम में गाढ़ने का मामला सामने आया है। महिला से पूछताछ कर अन्य तथ्य जानने की कोशिश की जा रही है।"