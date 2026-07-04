आगरा: महिला ने पति की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाया, ऊपर से टाइल्स लगवाई

पुलिस

कैसे हुआ खुलासा?

दैनिक भास्कर से सुरेंद्र के भाई अनिल ने कहा, "18 मई को रूबी ने मुझसे कहा कि घर पर पुलिस दबिश दे रही है इसलिए मां-बच्चियों को ले जाओ। मैं 27 जून को मां को फिर सुरेंद्र के घर से ले आया। उनका बैंक स्टेटमेंट चेक किया, क्योंकि खाते में पेंशन आती थी, जो रूबी खर्च करती थी। 3 जुलाई को रूबी ने मुझे घर बुलाया। मैंने पूछा कि सुरेंद्र कहां है? उसने बताया कि बाथरूम में दफना दिया।"