बीजिंग या शंघाई की जगह चीन के तियानजिन में क्यों हो रहा है SCO शिखर सम्मेलन?

चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता इसमें शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंच चुके हैं। चीन ने कहा है कि ये SCO के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। इतने बड़े सम्मेलन को चीन राजधानी बीजिंग या संगठन के नाम में शामिल शंघाई में आयोजित क्यों नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं सम्मेलन तियानजिन में क्यों हो रहा है।

शहर चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है तियानजिन दुनिया ने भले ही तियानजिन का नाम कम सुन रखा हो, लेकिन चीन के लिए ये शहर बेहद अहम है। करीब 1.5 करोड़ आबादी वाला तियानजिन बीजिंग और शंघाई के बाद चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। राजधानी बीजिंग से करीब 140 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित यह शहर पारंपरिक रूप से बीजिंग के लिए एक बंदरगाह का काम करता रहा है। यहां का बंदरगाह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बंदरगाह है।

आधुनिक बेहद आधुनिक है तियानजिन शहर चीन में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप आधुनिक चीन को समझना चाहते हैं तो तियानजिन चले जाइए। चीन ने हालिया सालों में जितना विकास किया है, उसकी झलक इस शहर में दिखती है। ये एक आधुनिक व्यापार केंद्र होने के साथ-साथ विनिर्माण, कार निर्माण और पेट्रोकेमिकल्स का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। ये बड़ा चावल उत्पादक प्रांत भी है। चीन का सुपरकंप्यूटर तियानहे-1A भी तियानजिन के राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में स्थित है।

विशेषज्ञ चीन तियानजिन में क्यों कर रहा है SCO सम्मेलन? तियानजिन सामाजिक विज्ञान अकादमी के अनुसंधान केंद्र के निदेशक चेंग योंगमिन ने कहा, "तियानजिन बेल्ट एंड रोड पहल का एक रणनीतिक केंद्र है। यहां समुद्री और स्थलीय मार्ग मिलते हैं, चीन-मंगोलिया-रूस गलियारा शुरू होता है और चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला नया यूरेशियन लैंड ब्रिज यहीं से गुजरता है। विकसित बुनियादी ढांचा, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के आयोजन का समृद्ध अनुभव और खुलेपन की नीति इस शहर को एक 'सुपर-हब' बनाती है।"