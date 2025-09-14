टॉमी रॉबिंसन कौन हैं, जिनकी एक आवाज पर लंदन की सड़कों पर उतर आए लाखों लोग?
क्या है खबर?
अमेरिका के बाद अवैध अप्रवासियों के मुद्दे ने ब्रिटेन को भी चपेट में ले लिया है। आज लंदन में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती आबादी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसा में 26 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यह विरोध प्रदर्शन धुर-दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिंसन ने आयोजित किया था, जिसे 'यूनाइट द किंगडम' नाम दिया गया। आइए रॉबिंसन के बारे में जानते हैं।
परिचय
कौन हैं रॉबिंसन?
रॉबिंसन का असली नाम स्टीवन याक्सली-लेनन है। उनका जन्म 1982 में लंदन में हुआ था। केवल 20 साल की उम्र में ही वे ब्रिटिश नेशनल पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जल्द ही पार्टी छोड़ दी। वे इस्लाम, ब्रिटेन में बढ़ते प्रवासन, मुख्यधारा की मीडिया और पुलिस व्यव्हार को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उनकी गिनती धुर-दक्षिणपंभी नेताओं में होती है रॉबिंसन ने 2011 में शादी की थी और उनके 3 बच्चे हैं।
लीग
2009 में विवादित इंग्लिश डिफेंस लीग बनाई
रॉबिंसन ने 2009 में इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की थी। हालांकि, जल्द ही इसका नाम हिंसक झड़पों और फुटबॉल मैचों के दौरान लड़ाई-झगड़ों से जुड़ गया। विवाद बढ़ने के बाद 2013 में रॉबिंसन ने संगठन में पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, वे बतौर कार्यकर्ता संगठन से जुड़े रहे। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के चलते 2018 में उन्हें ट्विटर और 2019 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया था। 2022 में उनका ट्विटर अकाउंट दोबारा शुरू हुआ।
विवाद
विवादों से रॉबिंसन का नाता, कई बार जेल गए
रॉबिंसन लगातार विवादों में रहे हैं। 2019 में अदालत की अवमानना के एक मामले में उन्हें 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई। वे 2005 में एक शख्स पर हमला करने से जुड़े मामले, 2014 में धोखाधड़ी और 2019 में अदालत की अवमानना के एक अन्य मामले में भी जेल जा चुके हैं। वे अवमानना से जुड़े एक मामले में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए थे और इसी साल मई में रिहा हुए हैं।
प्रदर्शन
लंदन में प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?
प्रदर्शनों की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन धीरे-धीरे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर बोतलें और दूसरी चीजें फेंकीं। इन हमलों में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। 'यूनाइट द किंगडम' प्रदर्शन के दौरान ही 'स्टैंड अप टू रेसिज्म' नामक एक अलग प्रदर्शन भी हुआ। इस दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।