उस्मान हादी कौन था, जिसकी मौत के बाद भड़क उठा बांग्लादेश?

परिचय कौन था उस्मान हादी? 31 वर्षीय हादी पिछले साल बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। उनका जन्म नलचिटी गांव में हुआ था। वे इंकलाब मंच के संस्थापक सदस्यों में से थे, जो छात्र विरोध आंदोलन से उभरा एक राजनीतिक मंच था। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में इसकी अहम भूमिका थी। यह मंच इंसाफ, बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा करने, विदेशी दबदबे खासकर और भारतीय प्रभाव का विरोध करने की वकालत करता है।

इंकलाब मंच भारत-विरोधी मंच का संस्थापक था हादी इस मंच की सबसे बड़ी मांग हसीना की पार्टी अवामी लीग पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाने की थी। हादी का ये मंच आमतौर पर भारत समर्थक राजनीति के खिलाफ सख्त रुख अपनाता था। हाल ही में हादी ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट भी की थी। उन्होंने एक नक्शा साझा किया था, जिसमें भारत के कई इलाकों को भी बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। इस पर खूब विवाद भी हुआ था।

मौत कैसे हुई हादी की मौत? हादी अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव में ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में थे। 12 दिसंबर को वे ढाका के बिजोयनगर इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें नजदीक से सिर में गोली मार दी थी। बाइक सवारों ने हेलमेट पहन रखे थे और वे कुछ सेकंड में ही फरार हो गए। इसके बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई।

