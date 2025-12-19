बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा, मीडिया के कार्यालयों में आगजनी

बांग्लादेश में एक बार फिर अशांति फैल गई है। राजधानी ढाका में कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात खराब हैं। इंकलाब मंच के संयोजक और जुलाई विद्रोह के प्रमुख आयोजक हादी को पिछले सप्ताह चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके उनकी मौत हो गई। गुरुवार को उनकी मौत की खबर मिलते ही समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आवामी लीग और मीडिया के कार्यालय समेत जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की।

हिंसा शेख मुजीबुर रहमान का घर और आवामी लीग के कार्यालय को जलाया ढाका में गुरुवार रात से प्रदर्शन हिंसक हो गया है। बढ़ते आक्रोश के बीच एक समूह ने देश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो और डेली स्टार कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसके अलावा राजशाही में प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास और अवामी लीग के एक कार्यालय में आग लगा दी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। प्रोथोम आलो और डेली स्टार के कार्यालयों वाली इमारत में प्रदर्शनकारियों ने आग भी लगाई है, जिसमें कई लोग फंसे थे।

हमला भारत के उप-उच्चायुक्त के कार्यालय पर भी हमला एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, दोनों इमारतों के बाहर सैनिकों और अर्धसैनिक सीमा रक्षक तैनात थे, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारी चटोग्राम में भारत के उप-उच्चायुक्त के आवास पर भी जमा हो गए और परिसर पर पत्थर फेंके। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी और अवामी लीग विरोधी नारे लगाए, जिसमें "भारतीय आक्रमण को ध्वस्त करो!" और "अवामी लीग से जुड़े लोगों को पकड़ो और मार डालो" जैसे नारे शामिल थे।

अपील मोहम्मद यूनुस ने हादी को शहीद बताया, शांति की अपील हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और नागरिकों से कानून को अपने हाथ में न लेने का आग्रह किया है। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की, जिसके तहत देशभर की मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने हादी को शहीद बताया और इसे "जघन्य हत्या" करार देते हुए कहा कि इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

ट्विटर पोस्ट बांग्लादेश में प्रोथोम ओलो कार्यालय में आगजनी के बाद का दृश्य #WATCH | Bangladesh: Visuals of the aftermath from Prothom Alo office in Dhaka, which was burned down by protesters. Firefighters are present at the spot.



हिंसा बांग्लादेश में क्यों शुरू हुई हिंसा और कौन था हादी? छात्र नेता हादी जुलाई 2025 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह में सामने आए थे। वे खुद को भारत विरोधी और भारत समर्थक राजनीतिक के कट्टर विरोधी बताते थे। 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर में चुनाव प्रचार के समय नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। उनको प्रारंभिक उपचार के बाद सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 6 दिन बाद गुरुवार को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ढाका में हिंसा शुरू हो गई।