दिल्ली धमाके को लेकर पाकिस्तानी नेता ने कहा- लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमला किया
क्या है खबर?
भारत में आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका का एक और सबूत सामने आया है। दिल्ली में हुए कार धमाके को लेकर पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आतंकवादी समूह भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमला करते हैं। यहां कश्मीर के जंगलों का संदर्भ पहलगाम हमले को माना जा रहा है, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी।
बयान
हक ने कहा- अगर आप बलूचिस्तान को लथपथ करते रहेंगे तो...
हक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है, "मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहेंगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे। अल्लाह की कृपा से, हमने यह कर दिखाया है। कुछ दिन बाद हथियारबंद लोग दिल्ली में घुस आए और हमला कर दिया और उन्होंने अभी तक शायद सभी शवों की गिनती भी नहीं की है।"
पाकिस्तान
दिल्ली धमाके में सामने आ रही जैश की भूमिका
दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर को जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का सदस्य माना जा रहा है। उमर ही वो कार चला रहा था, जिसमें धमाका हुआ था। मॉड्यूल के कुछ सदस्यों ने तुर्की की यात्रा की थी, जहां वे जैश के हैंडलर से मिले थे। इसके अलावा एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए ये लोग पाकिस्तान में मौजूद हैंडलरों के साथ भी संपर्क में थे। इस मॉड्यूल का संबंध जैश की महिला विंग से भी निकला है।