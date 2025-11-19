दिल्ली धमाके को लेकर पाकिस्तानी नेता ने कहा- लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमला किया

बयान

हक ने कहा- अगर आप बलूचिस्तान को लथपथ करते रहेंगे तो...

हक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है, "मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहेंगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे। अल्लाह की कृपा से, हमने यह कर दिखाया है। कुछ दिन बाद हथियारबंद लोग दिल्ली में घुस आए और हमला कर दिया और उन्होंने अभी तक शायद सभी शवों की गिनती भी नहीं की है।"