अमेरिका: जेफ्री एप्सटीन से जुड़े दस्तावेज होंगे सार्वजनिक, इसमें किन-किन शख्सियतों के हैं नाम?

अमेरिका में यौन अपराधी जेफ्री एप्सटीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी संसद ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाला विधेयक 'एप्सटीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' बहुमत से पारित कर दिया है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही विधेयक कानून बन जाएगा और एप्सटीन फाइल्स दुनिया के सामने आ जाएंगी। जानते हैं इसमें किन-किन शख्सियतों के नाम हैं।

राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व से लेकर वर्तमान राष्ट्रपतियों के नाम अभी तक जो आंशिक दस्तावेज जारी किए गए हैं, उनमें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर पूर्व राष्ट्रपतियों समेत कई राजनेताओं के नाम हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लैरी समर्स और अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नाम हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के शाही परिवार के पूर्व प्रिंस और किंग चार्ल्स तृतीय के भाई एंड्रयू और डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्ग्यूसन का भी नाम है।

सिंगर माइकल जैक्सन और ट्रंप की बेटी का भी नाम इन दस्तावेजों में राजनीति, संगीत, अभिनय, लेखन से लेकर तमाम क्षेत्रों की दिग्गज शख्सियतों के भी नाम हैं। दिवंगत सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन, पत्रकार, स्तंभकार और लेखक माइकल वोल्फ, प्रसिद्ध भाषाविद् नोम चोम्स्की, रोलिंग स्टोन्स बैंड के संगीतकार मिक जैगर, गायिका कोर्टनी लव, मॉडल नाओमी कैंपबेल, अभिनेता और हास्य कलाकार क्रिस टकर, ट्रंप की पूर्व पत्नी मार्ला मेपल्स और उनसे हुई ट्रंप की एक बेटी टिफिनी का नाम भी इन दस्तावेजों में हैं।

अन्य नाम ये शख्सियतें भी विवादों में दस्तावेजों में जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, चर्चित अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैडली एडवर्ड्स, लुईस फ्रीह, जॉर्ज लुकास, जेसन रिचर्ड्स, केविन स्पेसी, ब्रूस विलिस और डेनियल विल्सन जैसे कई बड़े लोगों के नाम हैं। इसके अलावा करीब 200 अन्य लोगों के नाम हैं। हालांकि, इनमें से कई पर सीधे तौर पर किसी गलत काम में शामिल होने का आरोप नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी तरह से एप्स्टीन से जुड़े हुए थे।