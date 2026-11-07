व्हाइट हाउस के पास हथियारों के साथ शख्स गिरफ्तार, दावा- ट्रंप को मारने का इरादा था

अधिकारियों को कार से एक मैक-10 मशीन पिस्टल, एक ग्लॉक 43x पिस्टल और एक AR-15 राइफल मिली है। इसके अलावा दर्जनों राउंड गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।

ये भी पता चला है कि कार दक्षिण कैरोलिना से चोरी की गई थी।

DHS ने कहा कि आरोपी अवैध अप्रवासी है, जिसने मार्च 2024 में टेक्सास के रास्ते अमेरिका में प्रवेश किया था। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने उसके खिलाफ आव्रजन हिरासत का मामला दर्ज किया है।