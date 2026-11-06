शहजाद पूनावाला बने 'राइज एंड फॉल 2' के विजेता, ट्रॉफी के साथ मिले 35 लाख 

शहजाद ने आगे कहा, "आज हाथ में ट्रॉफी लिए खड़ा हूं, तो वह यकीन हकीकत बन गया है। यह जीत इस बात का सबूत है कि पक्के इरादे और हिम्मत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। मुझे अपने हर फैसले पर गर्व है और उतार-चढ़ाव के दौरान भी मैं जैसा इंसान था, वैसा ही बना रहा। मैंने जो रिश्ते बनाए, जो हंसी-मजाक किए, जो मुकाबला किया। ये यादें इस शो से कहीं बढ़कर हैं।"