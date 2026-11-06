IPL को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है (फाइल तस्वीर)

IPL की बड़ी नीलामी से पहले खिलाड़ियों ने मांगी 40 करोड़ रुपये की रिटेंशन फीस- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 01:20 pm Nov 06, 202601:20 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी मौजूदा चक्र की आखिरी छोटी नीलामी होगी। इसके बाद अगले साल बड़ी नीलामी का आयोजन होगा। छोटी नीलामी में ज्यादातर टीमों के पास केवल 5 से 6 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए जगह होती है, जबकि बड़ी नीलामी में सभी टीम नए सिरे से अपनी टीम तैयार करती हैं। अब IPL के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों ने बड़ी नीलामी से पहले अपनी रिटेंशन फीस 40 करोड़ रुपये की मांग रखी है।