झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा निरस्तीकरण का आदेश रद्द किया

JSSC-CGL के उम्मीदवारों को मिली राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने परीक्षा निरस्तीकरण का आदेश रद्द किया

लेखन गजेंद्र 12:53 pm Nov 06, 202612:53 pm

क्या है खबर?

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की कोर्ट ने नियुक्तियों के लिए भर्ती विज्ञापन रद्द करने के फैसले को भी रद्द कर दिया। फैसले से उन 1,900 अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। कोर्ट ने कहा कि अधूरी जांच के आधार में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं है।