अग्निपथ योजना: केवल मौजूदा अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल

वर्तमान अग्रिवीरों में से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। ये नियम पहले की तरह है।

बाकी 75 प्रतिशत, जो 4 साल बाद नौकरी छोड़ देते, उन्हें अब 2 साल का दूसरा कार्यकाल दिया जाएगा।

दूसरा कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें भी नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि, इसकी कोई संख्या स्पष्ट नहीं है। सैनिकों की सेवा में बने रहने की इच्छा, शारीरिक मानदंड और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा।