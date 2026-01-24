अमेरिका में बर्फीले तूफान के चलते 8,300 उड़ानें रद्द, 17 राज्यों में आपातकाल; जानें ताजा घटनाक्रम

अमेरिका के आधे से अधिक हिस्से में दशक की सबसे भीषण बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी है। बर्फबारी, ओलावृष्टि, बारिश और ठंड ने करीब 21 करोड़ लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान कई राज्यों में तबाही मचा सकता है, जिसके चलते 8,300 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। अमेरिका के कम से कम 17 राज्यों ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।

तूफान एक फीट से ज्यादा बर्फबारी की आशंका अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग ने ओकलाहोमा से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। यहां एक फीट से ज्यादा बर्फबारी की आशंका है। इसके अलावा दक्षिणी मैदानों, मिसिसिपी घाटी, टेनेसी घाटी और दक्षिण-पूर्व के इलाकों में भी भारी बर्फबारी, बारिश और ओले गिरने की आशंका है। तूफान के चलते टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक 2,000 मील से अधिक का इलाका बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।

उड़ानें हवाई परिवहन बुरी तरह चरमराया तूफान के चले हवाई परिवहन सेवाएं चरमरा गई है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, शनिवार को लगभग 3,100 और रविवार को 4,600 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। डलास, शिकागो और अटलांटा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा असर देखा गया है। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने भी चेतावनी दी है कि बर्फबारी के चलते कई हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है।

बर्फबारी इन राज्यों में भीषण बर्फबारी का अनुमान बर्फबारी का सबसे बुरा असर डलास, अर्कांसस, टेनेसी, शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी पर पड़ सकता है। वहीं, अलाबामा, अर्कांसस, जॉर्जिया, कंसास, केंटकी, लुइसियाना, मैरीलैंड, मिसिसिपी, मिसौरी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, टेक्सास, वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है। शिकागो और मिडवेस्ट के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों ने छात्रों को परिसर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

भारत एयर इंडिया ने भी उड़ानें रद्द कीं तूफान को देखते हुए एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नेवार्क से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 25 और 26 जनवरी के लिए रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने कहा कि यह फैसला यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एयरलाइन ने कहा, "अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से सोमवार तक भारी बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान उड़ान संचालन पर गंभीर असर पड़ सकता है।"

तैयारी क्या है सरकार की तैयारी? फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA) ने लगभग 30 खोज और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। तूफान प्रभावित इलाकों में 70 लाख से ज्यादा भोजन पैकेट, 6 लाख कंबल और 300 जनरेटर पहुंचाए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सरकार राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रही है और FEMA पूरी तरह तैयार है। बर्फबारी से तार टूटने की स्थिति में बिजली कंपनियों को भी अलर्ट पर रखा गया है।