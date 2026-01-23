भारत बनाम न्यूजीलैंड: सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 22वां अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। रायपुर में हुए मैच में जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 16वें ओवर में हासिल किया। मेजबान टीम की इस जोरदार जीत में सूर्यकुमार यादव की अहम भूमिका रही। भारतीय कप्तान ने नाबाद 82 रन बनाते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही सूर्यकुमार की पारी लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार ने आखिरकार अर्धशतकीय पारी खेली। भारत ने जब 6 के स्कोर पर अपने 2 विकेट खोए, तब वह क्रीज पर आए। अपनी शुरुआती 9 गेंदों पर 9 रन बनाने वाले सूर्यकुमार ने रन गति में इजाफा किया और 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 64 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान भी मिला। वह 37 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद रहे।

साझेदारी सूर्यकुमार ने ईशान किशन के साथ की शतकीय साझेदारी सूर्यकुमार ने किशन (76) के साथ मिलकर 48 गेंदों में 15.25 रन प्रति ओवर की दर से 122 रन की साझेदारी की। पूर्ण सदस्यीय देशों में इससे बेहतर रन रेट पर सिर्फ 2 ही शतकीय साझेदारियां हुई हैं। 2025 में टिम डेविड और मिच ओवेन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 44 गेंदों में 128* रन जोड़े थे। पिछले ही साल इंग्लैंड के फिल साल्ट और जोस बटलर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 47 गेंदों में 126 रन की साझेदारी की थी।

Advertisement

छक्के सूर्यकुमार ने टी-20 क्रिकेट में अपने 400 छक्के पूरे किए सूर्यकुमार ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 400 छक्के भी पूरे किए। इसके साथ-साथ उन्होंने 902 चौके भी अपने नाम किए हैं। सूर्यकुमार ने अपने टी-20 करियर में 348 मुकाबले खेले हैं और इसकी 322 पारियों में लगभग 35 की औसत और 152.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 9,089 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 60 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है।

Advertisement

आंकड़े ऐसा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 101 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 95 पारियों में 36.27 की औसत के साथ 2,900 से अधिक रन अपने नाम कर चुके हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 22 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं।