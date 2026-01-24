इंस्टाग्राम नए पेड सब्सक्रिप्शन फीचर पर कर रही काम, क्या होगा खास?

रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम के इस नए पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट बनाने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा, ऐसे फॉलोअर्स की लिस्ट भी दिख सकती है जो फॉलो बैक नहीं करते। एक और खास फीचर गुमनाम तरीके से स्टोरी देखने का बताया जा रहा है, जिससे स्टोरी व्यूअर्स लिस्ट में नाम दिखाई नहीं देगा। ये टूल्स खासकर क्रिएटर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

सुपर लाइक और मेटा वेरिफाइड से जुड़ाव

पालुजी का कहना है कि सुपर लाइक' फीचर भी इस पेड प्लान का हिस्सा बन सकता है। इसमें यूजर्स लाइक बटन को दबाकर रखकर स्टोरी पर खास सपोर्ट दिखा सकेंगे। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इंस्टाग्राम पहले से ही मेटा वेरिफाइड सब्सक्रिप्शन देती है, जिसमें नीला चेकमार्क, अकाउंट सुरक्षा और सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भारत में मेटा वेरिफाइड सब्सक्रिप्शन की कीमत 639 रुपये से शुरू होती है और बड़े प्लान 21,000 रुपये तक जाते हैं।