भारत ने दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम से टिम सीफर्ट ने आक्रामक अंदाज में 24 रन बनाए। इसके बाद रचिन रविंद्र ने 26 गेंदों पर 44 रन और कप्तान मिचेल सैंटनर ने 27 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में भारत से संजू सैमसन (6) और अभिषेक शर्मा (0) जल्दी आउट हुए। इसके बाद किशन, सूर्यकुमार और शिवम दुबे (36*) की बदौलत भारत ने 16वें ओवर में मैच जीता।

किशन किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अपना 7वां अर्धशतक लगाया जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 6 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। टीम की खराब शुरुआत के बावजूद उन्होंने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारतीय पारी को शुरुआती झटकों से उबारने का सफल प्रयास किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे किशन 32 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए।

Advertisement

रिकॉर्ड्स किशन ने बनाए ये रिकॉर्ड्स किशन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज (21 गेंद) बने। उन्होंने अभिषेक शर्मा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि अभिषेक ने मौजूदा सीरीज के पहले टी-20 के दौरान 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। किशन ने आज मैच में पावरप्ले ओवरों के दौरान ही 56 रन बना लिए थे। वह पावरप्ले ओवरों में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय गैरसलामी बल्लेबाज बने।

Advertisement

सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने खेली कप्तानी पारी लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार ने आखिरकार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 22वां अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी पारी के दौरान उन्होंने किशन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 122 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने दुबे के साथ अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। उन्हें 64 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला। वह 37 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद रहे।

मिचेल डेरिल मिचेल ने अपने 5,500 टी-20 रन पूरे किए मिचेल ने रायपुर टी-20 में 11 गेंदों पर 18 रन की पारी खेली और इस बीच उन्होंने अपने टी-20 करियर के 5,500 रन पूरे किए। मिचेल ने नवंबर 2012 में अपना पहला टी-20 मैच खेला था। क्रिकइंफो के अनुसार, अपना 256वां टी-20 मैच खेलते हुए इस बल्लेबाज ने 5,500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस बीच उनका औसत लगभग 30 का रहा है। उनके खाते में 27 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 88 है।

भारत भारतीय टीम ने बनाए ये रिकॉर्ड्स भारतीय टीम ने आज टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च लक्ष्य (संयुक्त रूप से) हासिल किया। बता दें कि 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 209 रन (विशाखापत्तनम) के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था। भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल छठी बार 200+ रन के लक्ष्य को हासिल किया है। भारतीय टीम ने 28 गेंद शेष रहते हुए ये लक्ष्य हासिल किया। यह सर्वाधिक शेष गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत (200+ वाले स्कोर में) है।