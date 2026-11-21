रिपोर्ट के मुताबिक, इन संदेशों ने समर्थकों को इस घटना को दोहराने और दुनिया भर में अमेरिकी और यहूदी हितों को निशाना बनाने के लिए उकसाया गया है।

उन्होंने अल-कायदा के पुराने विचारों को भी दोहराया, जिसमें सहानुभूति रखने वालों से विमानन पहुंच का फायदा उठाने और सुरक्षा जांच से बचने के लिए वाणिज्यिक विमानों का उपयोग करके हमले करने का आग्रह किया गया था।

हालांकि, एक अधिकारी ने बताया कि अभी किसी हमले का खास खतरा नहीं है।