फ्लाईदुबई में चाकू से हमला करने वाले सह-पायलट को सऊदी अरब ने UAE को सौंपा

फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में भारतीय पायलट और विमान के कैप्टन स्मित मच्छार को चाकू मारने के बाद मच्छार ने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया था, जिससे यात्री और चालक दल के सदस्य कॉकपिट में आ गए।

उन्होंने तुरंत हमलावर सह-पायलट को काबू में कर लिया और विमान में सवार 2 अन्य पायलट ने विमान की सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित लैंडिंग की।

तबुक में विमान के उतरते ही सह-पायलट को हिरासत में लिया गया था।