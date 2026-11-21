कल के स्कोर 159/1 से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम की आज अच्छी शुरुआत रही।

कल के स्टंप्स तक 16 रन पर नाबाद रहने वाले देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया।

उन्होंने बेसिन रिजर्व के मैदान पर कीवी गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की। भारत ने लंच तक 239/1 का स्कोर बनाया।

इसके बाद पडिक्कल 175 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने राहुल के साथ 165 रन जोड़े।