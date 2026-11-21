वेलिंगटन टेस्ट: राहुल-गिल की पारियों की बदौलत भारत ने बनाई मजबूत बढ़त, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पारी में 486/4 का स्कोर बनाया है। तीसरे दिन केएल राहुल (136) और शुभमन गिल (98) ने उम्दा पारियां खेलीं और भारत की बढ़त फिलहाल 118 रन की हो गई है। तीसरे दिन के स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल अंशुल कंबोज (0) और ऋषभ पंत (55) बने हुए हैं। आइए तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।
पारी
पडिक्कल ने खेली उम्दा पारी
कल के स्कोर 159/1 से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम की आज अच्छी शुरुआत रही।
कल के स्टंप्स तक 16 रन पर नाबाद रहने वाले देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया।
उन्होंने बेसिन रिजर्व के मैदान पर कीवी गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की। भारत ने लंच तक 239/1 का स्कोर बनाया।
इसके बाद पडिक्कल 175 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने राहुल के साथ 165 रन जोड़े।
राहुल
राहुल ने शतक लगाकर रचा इतिहास
दूसरे दिन तक 52 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहने वाले राहुल ने तीसरे दिन टिककर खेलते हुए अपना शतक पूरा किया।
यह उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक साबित हुआ।
वह 290 गेंदों में 136 रन बनाकर आउट हुए।
यह न्यूजीलैंड की धरती पर उनका पहला ही टेस्ट शतक साबित हुआ और इसके साथ वह सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने।
राहुल
इस सूची में शामिल हुए राहुल
राहुल भारत के कुल 5वें ऐसे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने सभी SENA देशों में शतक लगाने का कारनामा किया है।
उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं। यह SENA देशों में राहुल का कुल 7वां टेस्ट शतक है।
वह इन देशों में दूसरे सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं। बतौर सलामी बल्लेबाज SENA देशों में राहुल से ज्यादा शतक सिर्फ गावस्कर (8) ने लगाए हैं।
गिल
गिल शतक से चूके, पंत ने लगाया अर्धशतक
भारत ने जब 295 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब गिल क्रीज पर आए।
बेसिन रिजर्व स्टेडियम में उन्होंने बल्लेबाजी के लिए बेहतर नजर आ रही पिच का भरपूर फायदा उठाया और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए।
वह दिन के आखिरी ओवर के दौरान 146 गेंदों में 98 रन बनाकर आउट हुए।
दूसरे छोर से पंत 55 रन बनाकर नाबाद हैं। इस जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी की।