सरफराज ने कहा, "गंभीर सर ने मेरे पापा को फोन किया और कहा कि ऐसी बातों को महत्व देना बंद करें और सरफराज को क्रिकेट खेलने दें, क्योंकि वह एक अच्छा क्रिकेटर है। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि अगर उन्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो वे उन्हें फोन करें। वे मुझे फोन करने वाले पहले व्यक्ति थे।"

इतना ही सरफराज ने ड्रेसिंग रूम की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया।