वेलिंगटन टेस्ट: शुभमन गिल शतक बनाने से चूके, WTC में 3,000 रन वाले पहले भारतीय बने
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी पहली पारी में 98 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर के कुल 12वें और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (55*) के साथ मिलकर अच्छी साझेदारियां भी कीं। भारत ने इस मैच में तीसरे दिन के स्टंप्स तक 486/4 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही गिल की पारी
न्यूजीलैंड के 368 रन के जवाब में भारत ने जब 295 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब गिल क्रीज पर आए।
बेसिन रिजर्व स्टेडियम में उन्होंने बल्लेबाजी के लिए बेहतर नजर आ रही पिच का भरपूर फायदा उठाया और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए।
उन्होंने शतकवीर राहुल (136) के साथ मिलकर 91 रन की साझेदारी की।
उन्होंने पंत (55*) के साथ 100 रन भी जोड़े।
भारतीय कप्तान 146 गेंदों में 98 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
अपने टेस्ट करियर में 3,100 से ज्यादा रन बना चुके हैं गिल
गिल ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 3,100 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 11 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन का रहा है।
वह अपने टेस्ट करियर में 5 बार बिना खाता खोले भी पवेलियन लौटे हैं।
जानकारी
इस सूची में शामिल हुए गिल
गिल अब शतक से पहले 98-99 के स्कोर पर आउट होने वाले भारतीय टीम के चौथे कप्तान बने। बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (2 बार), सौरव गांगुली और कपिल देव भी शतक से चूके हैं।
भारत
भारत ने पहली पारी के आधार पर बनाई बढ़त
बेसिन रिजर्व स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 368 रन बनाए।
इसके जवाब में तीसरे दिन के स्टंप्स तक 486/4 का स्कोर बनाया।
भारत की बढ़त फिलहाल 118 रन की हो गई है।
इस समय क्रीज पर फिलहाल पंत (55) और अंशुल कंबोज (0) बने हुए हैं।
भारत से यशस्वी जायसवाल (85), केएल राहुल (136), देवदत्त पडिक्कल (80) और गिल (98) ने उम्दा पारियां खेली।
गिल
गिल ने WTC में अपने 3,000 रन पूरे किए
अपनी इस पारी के दौरान गिल ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अपने 3,000 रन पूरे किए।
वह इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के कुल 11वें और भारत के पहले बल्लेबाज बने।
उन्होंने WTC में अब तक कुल 43 टेस्ट की 77 पारियों में 43.07 की औसत के साथ 3,015 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक शामिल हैं।
उनके बाद पंत ने भी WTC में अपने 3,000 रन पूरे किए।