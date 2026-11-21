गिल ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेलिंगटन टेस्ट: शुभमन गिल शतक बनाने से चूके, WTC में 3,000 रन वाले पहले भारतीय बने

लेखन अंकित पसबोला 11:31 am Nov 21, 202611:31 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी पहली पारी में 98 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर के कुल 12वें और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (55*) के साथ मिलकर अच्छी साझेदारियां भी कीं। भारत ने इस मैच में तीसरे दिन के स्टंप्स तक 486/4 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।