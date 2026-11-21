हैदराबाद में एक शिखर सम्मेलन के दौरान सलमान ने कहा, "शाहरुख दिसंबर में आ रहे हैं, शायद 24 तारीख को। मैं शाहरुख और सुहाना के साथ कोई टकराव नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं।"

बता दें कि 'किंग' की रिलीज के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय हुई है। सलमान ने कहा, "अब ये जो 2 फिल्में आ रही हैं, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून', मैं इनके साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हूं। मुझे इनके साथ क्लैश करने से कोई दिक्कत नहीं।"